Интерес россиян к юаню вырос в 16 раз

В июне спрос на юань со стороны россиян существенно увеличился. Это следует из Обзора рисков финансовых рынков во втором квартале, опубликованного Банком России.

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Около 14 процентов объема покупок этой валюты в июне пришлось на граждан, при практически нулевом уровне ранее. Объем совершенных операций с юанем на рынке вырос в 16,4 раза— до 5,4 миллиарда юаней против майского уровня 0,33 миллиарда юаней.

В целом доля торгов китайской валютой на рынке значительно возросла: до 11 процентов оборота биржевых торгов и 8 процентов — на внебиржевом рынке.

«Рост предложения юаня обеспечивали экспортеры, нарастившие его долю в валютной выручке», — пояснили в Банке России.

Регулятор также подчеркивает, что продолжит проводить политику по девалютизации банковского сектора в части валют недружественных стран и созданию условий для дальнейшего развития рынка валют дружественных стран.