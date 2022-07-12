США ухудшили прогноз по добыче углеводородов в России

Минэнерго США понизило прогноз по экспорту СПГ в 2022 году на 8,4% из-за аварии на предприятии Freeport LNG в Техасе в июне этого года, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фото: Glenn Campbell/Fairfax Media via Getty Images Glenn Campbell/Fairfax Media via Getty Images

Так, среднесуточный экспорт СПГ США в 2022 году может составить 10,9 млрд куб. футов (около 0,31 млрд куб. м) по сравнению с предыдущим прогнозом в 11,9 млрд куб. футов (0,34 млрд куб. м).

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"Мы снизили наш прогноз экспорта СПГ во второй половине 2022 года из-за аварии на экспортном предприятии Freeport LNG в Техасе. Наш прогноз предполагает, что объект вернется на почти полную мощность в январе 2023 года", - отмечает ведомство.

При этом прогноз экспорта СПГ на 2023 год был даже несколько повышен - до 12,7 млрд куб. футов в сутки (около 0,36 млрд куб. м), что на 17% выше показателя текущего года.

По данным ведомства, США в январе - мае 2022 года экспортировали около 71% своего СПГ в Европу по сравнению со средней долей в 34% в прошлом году.

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году на 3% - с $107,37 до $104,05 за баррель, говорится в отчете.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent в 2023 году опустятся до $93,75 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $98,79 за баррель в 2022 году и $89,75 за баррель в 2023 году.

Кроме того, Минэнерго США сохранило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на прежнем уровне - около 11,91 млн баррелей в сутки. При этом ожидаемые объемы добычи в 2023 году снизились на 200 тыс. баррелей - до 12,77 млн баррелей в сутки, что все равно может стать абсолютным рекордом по уровню добычи нефти в США.

Ранее американская компания Freeport LNG сообщила, что рассчитывает частично возобновить работу крупного газового терминала лишь в начале октября после пожара и взрыва в июне. Мощность предприятий Freeport LNG оценивается в 15 млн тонн СПГ в год. Это составляет около 16% всего объема экспорта США.

Прогноз по добыче жидких углеводородов в России

Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче жидких углеводородов в России и ожидает, что она снизится с 11,3 млн баррелей в сутки (б/с) в I квартале 2022 года до 9,1 млн б/с в IV квартале 2023 года.

Ранее ведомство прогнозировало снижение добычи жидких углеводородов в РФ до 9,3 млн б/с в IV квартале 2023 года.

В EIA отметили, что данный прогноз учитывает санкции Евросоюза на импорт российской нефти морским транспортом и на поставки нефтепродуктов из России, которые планируется ввести через 5 и 7 месяцев соответственно.

При этом хотя некоторые грузоотправители из ЕС и не будут больше участвовать в торговле российской нефтью и нефтепродуктами, существуют достаточные мощности судов для доставки экспорта РФ вместо ЕС на альтернативные направления, считает Минэнерго США.

"Мы ожидаем, что около половины этих нефтепродуктов будет поставляться в страны Африки и Азии, и что большая часть этой экспортируемой нефти может найти альтернативных покупателей, главным образом в Азии", - заключило ведомство.

О добыче нефти

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень добычи РФ нефти с газовым конденсатом в июне текущего года достиг 10,7 млн баррелей в сутки, что на полмиллиона баррелей выше уровня мая. В целом с начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%.

По подсчету ОПЕК, РФ в мае увеличила добычу нефти на 175 тыс. б/с, и организация сохранила прогноз по производству нефти в России на 2022 год - 10,63 млн б/с. А в 2023 году добыча нефти и газового конденсата в России может сократиться на 0,2 млн б/с - до 10,4 млн б/с.