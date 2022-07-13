Spiegel: Путин смог обвалить евро

«Теперь, когда инфляция резко выросла, у ЕЦБ почти не осталось ничего, кроме плохих вариантов: если он предпримет решительные действия против инфляции и слабости евро и значительно повысит ключевую процентную ставку, это может еще больше подтолкнуть еврозону к рецессии (спад производства, замедление темпов экономического роста — прим. URA,RU). Однако, если внимательно присмотреться к экономическому росту, динамика цен может в конечном итоге выйти из-под контроля», — объяснили в издании.