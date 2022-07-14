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1 час назад

Евро обновил антирекорд к доллару

Lenta.ruиещё 2

Курс евро 14 июля обновил антирекорд, продолжив падение ниже партитета к доллару. На минимуме стоимость европейской валюты опускалась до 0,9952 доллара, свидетельствуют данные торгов.

До отметки ниже 1 доллара европейская валюта упала еще 13 июля — в нижней точке курс достигал 0,9999 доллара. Речь идет о минимальных значениях почти за 20 лет, с декабря 2002 года.

Spiegel: Путин смог обвалить евро

Дальнейшее ослабление к доллару 14 июля отмечается на фоне укрепления американской валюты, указывает Reuters. Инвесторы ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) более активного роста ставок для борьбы с ускоряющейся инфляцией.

Рынки,Видео,Владимир Путин,ФРС,
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