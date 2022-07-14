Евро обновил антирекорд к доллару

Курс евро 14 июля обновил антирекорд, продолжив падение ниже партитета к доллару. На минимуме стоимость европейской валюты опускалась до 0,9952 доллара, свидетельствуют данные торгов.

До отметки ниже 1 доллара европейская валюта упала еще 13 июля — в нижней точке курс достигал 0,9999 доллара. Речь идет о минимальных значениях почти за 20 лет, с декабря 2002 года.