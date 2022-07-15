В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 5 июля упал ниже 57 рублей, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 13:58 он скорректировался до 57,1 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро опустился на 57,3 рубля. Рубль продолжает укрепляться на фоне значительного торгового профицита, а также корректировки цен на нефть, которые вновь превысили 100 долларов за баррель.