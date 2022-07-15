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1 час назад

Курс доллара упал ниже 57 рублей

Lenta.ruиещё 16

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 5 июля упал ниже 57 рублей, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 13:58 он скорректировался до 57,1 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро опустился на 57,3 рубля. Рубль продолжает укрепляться на фоне значительного торгового профицита, а также корректировки цен на нефть, которые вновь превысили 100 долларов за баррель.

Названы признаки будущей глобальной дедолларизации

Индекс Мосбиржи продолжает снижение, опустившись до уровня конца февраля. По состоянию на 15 июля он торгуется на уровне 2 091 пункта, растеряв за последние три недели 350 пунктов.

Рынки,Московская биржа,
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