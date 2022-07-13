Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш (Gergely Gulyás) заявил, что Будапешт вводит чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet.
Гергей Гуйяш подчеркнул, что в Европе сложилась крайне сложная энергетическая ситуация. Поэтому страна была вынуждена объявить «чрезвычайное положение в области энергетики».
Чиновник рассказал, что «цена на электроэнергию выросла более чем в пять раз, а цена на газ увеличилась более чем в шесть раз». Для того, чтобы справиться с кризисом, власти Венгрии приняли план действий, состоящий из семи пунктов.
В рамках проекта, страна «увеличит внутреннюю добычу газа с 1,5 миллиарда кубометров до 2 миллиардов», пересмотрит график работы АЭС «Пакш», запустит блоки электростанции «Матра», разрешит добывать уголь в больших количествах, чем ранее. Кроме того, вводится запрет на экспорт энергоносителей и дров.