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1 час назад

Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики

Илья Родин

Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш (Gergely Gulyás) заявил, что Будапешт вводит чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet.

Гергей Гуйяш подчеркнул, что в Европе сложилась крайне сложная энергетическая ситуация. Поэтому страна была вынуждена объявить «чрезвычайное положение в области энергетики».

Венгрия отказалась поддержать санкции против российской нефти

Чиновник рассказал, что «цена на электроэнергию выросла более чем в пять раз, а цена на газ увеличилась более чем в шесть раз». Для того, чтобы справиться с кризисом, власти Венгрии приняли план действий, состоящий из семи пунктов.

В рамках проекта, страна «увеличит внутреннюю добычу газа с 1,5 миллиарда кубометров до 2 миллиардов», пересмотрит график работы АЭС «Пакш», запустит блоки электростанции «Матра», разрешит добывать уголь в больших количествах, чем ранее. Кроме того, вводится запрет на экспорт энергоносителей и дров.

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