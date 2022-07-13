В США остановили майнинг-фермы из-за аномальной жары

Майнеры в Техасе вынужденно остановили свои фермы: местная энергосеть не выдерживает нагрузок из-за сильной жары и рекордного спроса на электричество. В Техасском совете по блокчейну сообщили об отключении ферм, которые потребляли более 1000 мегаватт электроэнергии. Однако это высвободило около 1% от общей мощности сети. По словам президента совета Ли Братчера, майнеры не только хотят быть ответственными гражданами: многим стало невыгодно работать из-за подорожавшей электроэнергии.

Фото: секрет фирмы секрет фирмы

По словам Братчера, из-за нехватки электроэнергии спотовые цены на неё в Техасе стремительно растут.

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После запрета майнинга криптовалют в Китае многие майнеры перебрались в Техас, и этот штат стал крупнейшим центром майнинга в мире. Эксперты считают, что майнинг-фермы увеличат спрос на электроэнергию в Техасе до 6 гигаватт к середине 2023 года.

Сейчас сеть ферм потребляет больше электроэнергии, чем, например, вся Бельгия, но из-за обвала биткоина в сочетании с высокими ценами на энергоносители рентабельность бизнеса снизилась. Поэтому майнеры в Техасе легко пошли на приостановку ферм.

Это поможет энергосистеме Техаса избежать серьёзных проблем. Их-за аномальной жары, безветренной погоды (ветряки обеспечивают четверть от объёма производства электроэнергии в штате) и обособленности энергосистемы штата (она не сообщается с сетями в других регионах) могут случиться масштабные отключения.

Это не первый случай, когда биткоин-майнеры в штате реагируют на перебои в подаче электроэнергии. Так, в июне, крупнейшая в Северной Америке компания по добыче биткоинов Riot Blockchain сократила потребление энергии на 8648 мегаватт-часов. Компания уже сообщила, что будет и дальше сокращать работу своих ферм, чтобы облегчить нагрузку на сеть.

Как писал ранее «Секрет», британские защитники прав потребителей уже забили тревогу из-за высоких цен на электроэнергию. Они заявили, что к зиме счета на электричество для британцев вырастут до 3300 фунтов стерлингов (258 032 рубля по текущему курсу), что «ввергнет миллионы людей в нищету». Аналитики подсчитали, что предельная цена за электричество может вырасти с 1971 фунта (154 115 рублей) до 3245 фунтов в октябре (253 731 рубль) и 3364 фунтов стерлингов (263 036 рублей) в 2023 году.