США выдвинули новое обвинение в сторону РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече министров финансов и глав Центробанков стран «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, заявила, что только Россия из-за специальной военной операции на Украине несет ответственность за нынешние проблемы в мировой экономике и рост цен на сырьевые товары, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«За счет того, что Россия начала эту войну, она единственная несет ответственность за негативные последствия для мировой экономики, в особенности за рост цен на сырьевые товары», — заявила глава министерства.

Ранее Минфин США сообщил о том, что Йеллен в ходе своей поездки в Индонезию, а также в Японию и Южную Корея будет обсуждать ограничения против Москвы и возможность установления потолка цен на российскую нефть.

Она выразила надежду на то, что в введении «потолка» цен на нефть из РФ будут заинтересованы, в том числе Китай и Индия, поскольку это позволит снизить стоимость закупаемых ими энергоресурсов.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить свои доходы.