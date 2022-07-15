США выдвинули новое обвинение в сторону РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече министров финансов и глав Центробанков стран «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, заявила, что только Россия из-за специальной военной операции на Украине несет ответственность за нынешние проблемы в мировой экономике и рост цен на сырьевые товары, сообщает ТАСС.
«За счет того, что Россия начала эту войну, она единственная несет ответственность за негативные последствия для мировой экономики, в особенности за рост цен на сырьевые товары», — заявила глава министерства.
Ранее Минфин США сообщил о том, что Йеллен в ходе своей поездки в Индонезию, а также в Японию и Южную Корея будет обсуждать ограничения против Москвы и возможность установления потолка цен на российскую нефть.
Она выразила надежду на то, что в введении «потолка» цен на нефть из РФ будут заинтересованы, в том числе Китай и Индия, поскольку это позволит снизить стоимость закупаемых ими энергоресурсов.
Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить свои доходы.
При этом Брюссель и Вашингтон несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. На этом фоне по итогам саммита «Группы семи» (G7) лидеры «семерки» пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость сырья превышает потолок.