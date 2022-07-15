Из-за конфликта на Украине во Франции возник дефицит горчицы

На фоне спецоперации на Украине у Франции возник острый дефицит горчицы. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на The New York Times.

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Дижонская горчица является одним из важнейших компонентов многих блюд французской кухни. По мнению местных шеф-поваров, ее отсутствие может стать для французов сильным потрясением.

Производят такую горчицу в Бургундии, а семена Brassica juncea, из которой ее делают поступают из Канады и России. Однако в Канаде была аномальная жара, которая повлияла на урожай. Из-за этого экспорт семян сократился вдвое, а цены выросли. Также на поставки повлиял конфликт на Украине. Кроме того, импортеры столкнулись с глобальными транспортными задержками, связанными с COVID-19.

«Изменение климата, проблемы с поставками, Covid и рост цен привели к тому, что французским производителям не хватает коричневых семян, из которых делают их горчицу», — пишет NY.

В некоторых магазинах горчицы уже не найти, а там, где она еще есть, продажа ограничена одной банкой на человека.