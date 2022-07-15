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22 минуты назад

Из-за конфликта на Украине во Франции возник дефицит горчицы

Мария Иванова

На фоне спецоперации на Украине у Франции возник острый дефицит горчицы. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на The New York Times.

Из-за конфликта на Украине во Франции возник дефицит горчицы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Дижонская горчица является одним из важнейших компонентов многих блюд французской кухни. По мнению местных шеф-поваров, ее отсутствие может стать для французов сильным потрясением.

Производят такую горчицу в Бургундии, а семена Brassica juncea, из которой ее делают поступают из Канады и России. Однако в Канаде была аномальная жара, которая повлияла на урожай. Из-за этого экспорт семян сократился вдвое, а цены выросли. Также на поставки повлиял конфликт на Украине. Кроме того, импортеры столкнулись с глобальными транспортными задержками, связанными с COVID-19.

«Изменение климата, проблемы с поставками, Covid и рост цен привели к тому, что французским производителям не хватает коричневых семян, из которых делают их горчицу», — пишет NY.

В некоторых магазинах горчицы уже не найти, а там, где она еще есть, продажа ограничена одной банкой на человека.

Ранее на французском мысе Антиб пожаловались на нехватку туристов из России. По словам менеджера агентства по недвижимости, до февраля на мыс приезжали состоятельные российские семьи и проводили там лето. Однако сейчас их количество сократилось, а на смену им пришли европейские туристы, но «это не та клиентура». Они арендуют жилье на более короткий срок и заселяются группами до десяти человек.

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