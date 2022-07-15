Замминистра финансов Моисеев заявил, что Минфин запретил продажу "дочек" зарубежных банков

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановит выдачу разрешений на продажу "дочек" иностранных банков в РФ, сообщает ТАСС. "Не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в России", — отметил замминистра. Моисеев подчеркнул, что подкомиссия приняла это решение из-за ситуации с "дочками" российских банков за границей. По его словам, у банков из России, находящихся под западными санкциями, наблюдаются серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом. "Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют",— сказал он. Сложившуюся ситуацию чиновник назвал "правовым беспределом". Ранее сообщалось, что Моисеев не исключил вероятность того, что Минфин в дальнейшем может поддержать инициативу по передаче государственным банкам России права управлять "дочками" иностранных банков в РФ.