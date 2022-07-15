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44 минуты назад

"Валюта номер один": в РФ исключили глобальный отказ от доллара

Илья Родин

Финансовый аналитик Сергей Дроздов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что в ближайшие годы доллар сохранит свою ведущую роль в мировой экономике.

В России исключили глобальный отказ от доллара
Фото: ReutersReuters

Сергей Дроздов подчеркнул, что для мировой финансовой системы требуется эталон. По его мнению, «этим удобным платежным средством является американский доллар».

Эксперт отметил, что о «похоронах» американской валюты говорят на протяжении многих лет. Но доллар по-прежнему остается «валютой номер один» и «умрет» только в том случае, когда развалится экономика США.

Дроздов уточнил, что «уход от доллара в России — это вынужденная мера», обусловленная тем, что в настоящее время возможность проведения транзакций в валюте ограничена из-за введенных санкций.

Курс евро рухнул

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников посоветовал россиянам, имеющим сбережения в долларах, не спешить расставаться с ними. Он полагает, что к концу года курс значительно повысится.

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