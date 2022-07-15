Рубль завершил торги ростом к доллару и евро

Динамика торгов на Мосбирже показала, что рубль снова укрепился по отношению к евро и доллару. Американская валюта подешевела до 57,17 рубля, европейская до 57,96 рубля. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что по итогам рабочей недели за доллар на Мосбирже стали давать на 3,75 рубля меньше, за евро на 4,39 рубля.

Кандидат экономических наук Андрей Белоусов сообщил ранее, что резкого взлета рубля в 2022 году не ожидало ни население России, ни правительство. Он уточнил, что к такой ситуации на валютном рынке привел «дисбаланс экспортно-импортных операций».