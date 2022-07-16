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21 минуту назад

В США рассказали об обещании Саудовской Аравии по нефти

Майк Габриелян

Саудовская Аравия обязалась поддерживать «балансировку на мировом рынке нефти для устойчивого экономического роста». Об этом заявили в Белом доме, сообщает ТАСС.

В США рассказали об обещании Саудовской Аравии по нефти
Фото: ReutersReuters

Во время визита Джо Байдена саудиты подписали рамочное соглашение о партнерстве в продвижении чистых источников энергии.

Также государства заключили двусторонние соглашения по кибербезопасности, договорились расширить сотрудничество в освоении космоса и по йеменскому вопросу.

Президент США приезжал в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить поставки нефти на мировой рынок.

Bloomberg: Россия решила создать эталон нефти

Во время визита Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи. Он отметил, что не жалеет о прежних угрозах превратить королевство в «страну-изгоя» в связи с убийством журналиста.

Рынки,Джозеф Байден,
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