В США рассказали об обещании Саудовской Аравии по нефти

Саудовская Аравия обязалась поддерживать «балансировку на мировом рынке нефти для устойчивого экономического роста». Об этом заявили в Белом доме, сообщает ТАСС.

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Во время визита Джо Байдена саудиты подписали рамочное соглашение о партнерстве в продвижении чистых источников энергии.

Также государства заключили двусторонние соглашения по кибербезопасности, договорились расширить сотрудничество в освоении космоса и по йеменскому вопросу.

Президент США приезжал в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить поставки нефти на мировой рынок.