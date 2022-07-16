В США рассказали об обещании Саудовской Аравии по нефти

Саудовская Аравия обязалась поддерживать «балансировку на мировом рынке нефти для устойчивого экономического роста». Об этом заявили в Белом доме, сообщает ТАСС.
Во время визита Джо Байдена саудиты подписали рамочное соглашение о партнерстве в продвижении чистых источников энергии.
Также государства заключили двусторонние соглашения по кибербезопасности, договорились расширить сотрудничество в освоении космоса и по йеменскому вопросу.
Президент США приезжал в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить поставки нефти на мировой рынок.
Во время визита Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи. Он отметил, что не жалеет о прежних угрозах превратить королевство в «страну-изгоя» в связи с убийством журналиста.