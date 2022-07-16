Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
50 минут назад

Саудовский принц сделал заявление по нефтедобыче после встречи с Байденом

Илья Родин

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед бен Салман заявил, что страна поднимет ежедневную добычу нефти с 10 до 13 млн баррелей в день. Он подчеркнул, что это максимальный объем добычи. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что наследный принц рассказал об этом на арабо-американском саммите в городе Джидда.

«Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство», - подчеркнул Мухаммед бен Салман.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел встречу с руководством КСА. Во время переговоров он прямо обвинил представителя королевской династии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

В США рассказали об обещании Саудовской Аравии по нефти

Байден уточнил также, что не жалеет о допущенных ранее резких высказываниях в адрес Эр-Рияда.

Рынки,Джозеф Байден,
75
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители