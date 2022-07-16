Саудовский принц сделал заявление по нефтедобыче после встречи с Байденом

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед бен Салман заявил, что страна поднимет ежедневную добычу нефти с 10 до 13 млн баррелей в день. Он подчеркнул, что это максимальный объем добычи. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что наследный принц рассказал об этом на арабо-американском саммите в городе Джидда.

«Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство», - подчеркнул Мухаммед бен Салман.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел встречу с руководством КСА. Во время переговоров он прямо обвинил представителя королевской династии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.