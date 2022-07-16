Спрогнозирован курс рубля на вторую половину июля

На предстоящей неделе доллар может вернуться к курсу выше 60 рублей. Так считает доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Пелешенко, передает «Свободная пресса».

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«Наиболее вероятно, что в начале следующей недели курс доллара просядет до 57,25 рубля, но уже в середине недели начнёт отыгрывать свои позиции вплоть до пикового значения 61,3», – заявил эксперт.

По его словам, в КНР сейчас наблюдаются внутриэкономические трудности, ослаб юань. В итоге увеличился разрыв между рублево-долларовым курсом ЦБ РФ, и аналогичным курсом, установленным китайскими поставщиками.

По ряду позиций импорта разница курса достигает 30%. Из-за этого ожидается снижение положительной динамики рубля.

Однако общая динамика остаётся положительной, у нацвалюты имеется хороший потенциал. Если юань вернет позиции и цены китайских поставщиков нормализуются, к концу июля можно будет ожидать курс доллара в 54,15 рубля.