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1 час назад

Спрогнозирован курс рубля на вторую половину июля

Майк Габриелян

На предстоящей неделе доллар может вернуться к курсу выше 60 рублей. Так считает доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Пелешенко, передает «Свободная пресса».

Спрогнозирован курс рубля на вторую половину июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наиболее вероятно, что в начале следующей недели курс доллара просядет до 57,25 рубля, но уже в середине недели начнёт отыгрывать свои позиции вплоть до пикового значения 61,3», – заявил эксперт.

По его словам, в КНР сейчас наблюдаются внутриэкономические трудности, ослаб юань. В итоге увеличился разрыв между рублево-долларовым курсом ЦБ РФ, и аналогичным курсом, установленным китайскими поставщиками.

По ряду позиций импорта разница курса достигает 30%. Из-за этого ожидается снижение положительной динамики рубля.

Какой курс рубля выгоден разным отраслям экономики России

Однако общая динамика остаётся положительной, у нацвалюты имеется хороший потенциал. Если юань вернет позиции и цены китайских поставщиков нормализуются, к концу июля можно будет ожидать курс доллара в 54,15 рубля.

Ранее стало известно, что большинство россиян считает справедливым курс доллара менее 50 рублей.

Рынки,Банк России,Финансовый университет,
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