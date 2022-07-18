Нефть подорожала на ослаблении доллара

Мировые цены на нефть в понедельник растут на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.39 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66%, до 101,83 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,45%, до 95 долларов, передает РИА «Новости».

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 107,89 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

Трейдеры также оценивают новости, касающиеся перспектив поставок нефти. Накануне власти США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и что ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели.