Германия уменьшила закачку ПХГ на фоне ремонта "Северного потока"

Германия снизила закачку в подземные хранилища газа (ПХГ) в виду планового ремонта газопровода «Северный поток», при этом ветрогенерация в Евросоюзе (ЕС) тоже уменьшилась. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и WindEurope.

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Немецкие ПХГ к 15 июля были заполнены на 64,44%. За сутки показатель заполняемости вырос на 0,05 п.п по сравнению с 0,08 и 0,01 п.п. в предыдущие дни. При этом в самой стране стали активнее забирать газ из хранилищ в виду планового ремонта газопровода «Северный поток».

В ЕС выработка ветровой энергии на 16 июля составила 14,5%, что сопоставимо с показателями на начало июля. При этом на прошлой неделе этот показатель был на уровне 15,26%, а в июне в среднем он был 11,23%.