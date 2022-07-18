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1 час назад

РБК: Банк России не увидел повода для новых льгот банкам из-за заморозки евро

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Цетробанк РФ не увидел необходимости возмещать банкам потери от санкционной заморозки их денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД), передает РБК, ссылаясь на ответ регулятора на обращение Ассоциации банков России (АБР). В начале июня Евросоюз в очередном пакете антироссийских санкций добавил в черный список НРД — структура Московской биржи, которая ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также осуществляет расчеты по сделкам. Из-за этого НРД прекратил проводить операции в евро в интересах контрагентов, в том числе банков, что означало заморозку остатков в евро на корреспондентских счетах. Источники Frank Media подсчитали, что заблокированными оказались €4,5–7 млрд. АБР предлагала ЦБ разработать механизмы, которые могли бы позволить вернуть зависшие в НРД средства в доступной валюте. В частности, банкиры планировали привлечь ЦБ в качестве посредника, который предоставит кредитным организациям утраченную ликвидность, а именно будет заключать с пострадавшими контрагентами НРД своп-сделки "в размере захолдированных остатков в евро" на особых условиях. "Кредитные организации в настоящее время располагают достаточным объемом активов для привлечения дополнительной ликвидности у Банка России", — ответил Центробанк. В ответе уточняется, что регулятор посчитал расширение спектра инструментов, в том числе за счет сделок своп на льготных условиях. Ранее председатель набсовета биржи Сергей Швецов, выступая на сессии Петербургского международного юридического форума, заявил, что Московская биржа намерена организовывать коллективный иск к странам Евросоюза в связи с блокировкой активов и введением санкций в отношении НРД.

Центробанк отверг необходимость новых льгот банкам из-за заморозки НРД
Рынки,ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,Банк России,Московская биржа,ЕС,
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