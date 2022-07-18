Мировые цены на нефть в понедельник днем растут почти на 2%. Об этом сообщает «Прайм».

Инвесторы производят оценку итогов переговоров между лидерами США и Саудовской Аравии. На ситуацию влияет и некоторое ослабление американской валюты.

По состоянию на 12.53 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 1,89%, до 103,07 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 96,3 доллара.

В настоящее время рынок замер в ожидании

новостей, касающихся поставок нефти на рынок. В воскресенье, 17 июля, США сообщили, что у стран ОПЕК есть возможности для увеличения нефтедобычи.

Как сообщило агентство Bloomberg, решения по нефтяной политике будут принимать в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+.