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1 час назад

Нефть дорожает почти на 2% после визита Байдена в Саудовскую Аравию

Лера Букина

Мировые цены на нефть в понедельник днем растут почти на 2%. Об этом сообщает «Прайм».

Инвесторы производят оценку итогов переговоров между лидерами США и Саудовской Аравии. На ситуацию влияет и некоторое ослабление американской валюты.

По состоянию на 12.53 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 1,89%, до 103,07 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 96,3 доллара.

В настоящее время рынок замер в ожидании

новостей, касающихся поставок нефти на рынок. В воскресенье, 17 июля, США сообщили, что у стран ОПЕК есть возможности для увеличения нефтедобычи.

Саудовский принц сделал заявление по нефтедобыче после встречи с Байденом

Как сообщило агентство Bloomberg, решения по нефтяной политике будут принимать в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,6%, до 107,42 пункта.

Рынки,ОПЕК,
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