Мировые цены на нефть в понедельник днем растут почти на 2%. Об этом сообщает «Прайм».
Инвесторы производят оценку итогов переговоров между лидерами США и Саудовской Аравии. На ситуацию влияет и некоторое ослабление американской валюты.
По состоянию на 12.53 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 1,89%, до 103,07 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 96,3 доллара.
В настоящее время рынок замер в ожидании
новостей, касающихся поставок нефти на рынок. В воскресенье, 17 июля, США сообщили, что у стран ОПЕК есть возможности для увеличения нефтедобычи.
Как сообщило агентство Bloomberg, решения по нефтяной политике будут принимать в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,6%, до 107,42 пункта.