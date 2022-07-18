Европе назвали способ запастись газом к трудной зиме

Европе необходимо уже сейчас снизить уровень потребления газа, чтобы довести уровень запасов в хранилищах к сезону до адекватного уровня. Соответствующий способ подготовиться к предстоящей зиме назвал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, пишет Bloomberg.

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«Первым немедленным шагом для заполнения хранилищ до адекватного уровня должно стать сокращение текущего потребления газа в Европе и его закачка в них. Частично это уже происходит из-за чрезвычайно высоких цен, но нужно сделать больше. Чтобы подготовить Европу к трудной предстоящей зиме, нужны дополнительные значительные меры экономии», — сказал он.

Притом Бироль добавил, что даже доведение показателя заполненности хранилищ до 90 процентов не устраняет риска проблем в том случае, если поставки из России полностью прекратятся. Еще выше риски для Евросоюза будут в том случае, если прокачка остановится еще до достижения этой отметки, полагает глава МЭА.

Расчета на альтернативных поставщиков газа, полагают в агентстве, недостаточно. По оценкам МЭА, в ближайшие три месяца нужно сэкономить еще 12 миллиардов кубометров — это эквивалент примерно 130 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ). По итогам 2021 года ЕС импортировал из России более 150 миллиардов кубометров.