Магазины шуб в Греции закрываются из-за антироссийских санкций

Евросоюз в новом пакете антироссийских санкций ввел запрет на экспорт предметов роскоши в РФ, включая меховые изделия. Ограничение стало огромной проблемой для Греции, в особенности для города Кастория, специализирующегося на производстве и экспорте шуб, ведь главным импортером продукции до сих пор оставалась Россия, передает Reuters.

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Один из греческих бизнесменов Антонис Дисиос в беседе с агентством признался, что город переживает худшие времена и призвал ЕС исключить мех из антироссийских санкций. Он пояснил, что предприятия не могут «просто найти новый рынок», для этого нужны «определенные условия».

По словам Дисиос, на данный момент около двум тысячам магазинов в Греции удается избежать увольнения почти четырех тысяч человек лишь за счет господдержки. При этом бизнесмен уверен, что закрытие компаний является лишь вопросом времени, ведь меры действуют до сентября и руководство компаний может приостановить действие контрактов с 80% персонала.