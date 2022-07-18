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1 час назад

Магазины шуб в Греции закрываются из-за антироссийских санкций

Елена Прошина

Евросоюз в новом пакете антироссийских санкций ввел запрет на экспорт предметов роскоши в РФ, включая меховые изделия. Ограничение стало огромной проблемой для Греции, в особенности для города Кастория, специализирующегося на производстве и экспорте шуб, ведь главным импортером продукции до сих пор оставалась Россия, передает Reuters.

Магазины шуб в Греции закрываются из-за антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из греческих бизнесменов Антонис Дисиос в беседе с агентством признался, что город переживает худшие времена и призвал ЕС исключить мех из антироссийских санкций. Он пояснил, что предприятия не могут «просто найти новый рынок», для этого нужны «определенные условия».

По словам Дисиос, на данный момент около двум тысячам магазинов в Греции удается избежать увольнения почти четырех тысяч человек лишь за счет господдержки. При этом бизнесмен уверен, что закрытие компаний является лишь вопросом времени, ведь меры действуют до сентября и руководство компаний может приостановить действие контрактов с 80% персонала.

В июне Касторию посетил госминистр Акис Скертсос. Он обещал поддерживать меховую отрасль, но признал, что Греции необходимо искать другие источники дохода. По данным Reuters, шубы по-прежнему входят в десятку главных экспортируемых товаров страны, однако их продажи с каждым годом снижаются. Например, в 2017 году Греция отправила в Россию шуб на 55 миллионов евро, а в 2021 году — всего на 14 миллионов евро.

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