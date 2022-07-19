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1 час назад

Биткоин приблизился к отметке $23 000 впервые за месяц

Investing.com Россия

Цена биткоина превысила $22 000 и долгое время торговалась выше этой отметки впервые с июня, свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk. В моменте цена крупнейшей криптовалюты приближалась к $23 000, достигая отметки в $22 945,4. Последний раз стоимость биткоина приближалась к $23 000 в ходе торгов 16 июня.

Биткоин приблизился к отметке $23000 впервые за месяц
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 10:25 МСК стоимость криптовалюты составляла $21 830.

Биткоин торговался выше отметки $22 000 впервые с 8 июня, когда новости о том, что крипто-кредитор Celsius Network заморозил снятие средств, вызвали панические продажи, пишет Bloomberg. Падение криптовалют в июне сменилось резким отскоком: Ether в июле вырос на 47%, а Polygon — более чем вдвое.

Устойчивость криптовалют перед лицом разрушительных новостей, таких как отчет об инфляции в США, добавляет уверенности в том, что распродажа, в результате которой капитализация рынка криптовалют сократилась примерно на $2 трлн, исчерпала себя, отмечают аналитики.

«Когда рынок начинает позитивно реагировать на негативные новости, это сигнал о том, что на данный момент, возможно, достигнуто локальное дно», — заявил агентству аналитик GlobalBlock Маркус Сотириу.

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