Биткоин приблизился к отметке $23000 впервые за месяц

Цена биткоина превысила $22 000 и долгое время торговалась выше этой отметки впервые с июня, свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk. В моменте цена крупнейшей криптовалюты приближалась к $23 000, достигая отметки в $22 945,4. Последний раз стоимость биткоина приближалась к $23 000 в ходе торгов 16 июня.

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По состоянию на 10:25 МСК стоимость криптовалюты составляла $21 830.

Биткоин торговался выше отметки $22 000 впервые с 8 июня, когда новости о том, что крипто-кредитор Celsius Network заморозил снятие средств, вызвали панические продажи, пишет Bloomberg. Падение криптовалют в июне сменилось резким отскоком: Ether в июле вырос на 47%, а Polygon — более чем вдвое.

Устойчивость криптовалют перед лицом разрушительных новостей, таких как отчет об инфляции в США, добавляет уверенности в том, что распродажа, в результате которой капитализация рынка криптовалют сократилась примерно на $2 трлн, исчерпала себя, отмечают аналитики.