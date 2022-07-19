Во второй половине дня вторника российская валюта продолжает укреплять свои позиции. Курс доллара опустился ниже 55 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс американской валюты расчетами на «завтра» на 14.40 мск опускался на 1,32 рубля, до 55,02 рубля, евро — на 1,04 рубля, до 56,11 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар уже падал до 54,99 рубля.

Накануне курс рубля продолжил уверено повышаться. Он завершил компенсацию потерь начала июля, когда доллар и евро повышались. Так, в понедельник, курс американской валюты на 19.00 мск (к закрытию) снизился до 56,34 рубля, евро — до 57,15 рубля. Сегодня утром доллар опустился ниже 56 рублей.

На ситуацию влияют несколько факторов:

стоимость нефти, которая удерживается выше ключевого уровня в 100 долларов за баррель сорта Brent, а также поездка президента США Джо Байдена на Ближний Восток. Он заявил, что ждет дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали на том, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+. Напомним, что в нее входит Россия.