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54 минуты назад

Нацбанк Украины девальвировал гривну

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Национальный банк Украины девальвировал национальную валюту – поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны.

Нацбанк Украины девальвировал гривну
Фото: ТАССТАСС

«Национальный банк Украины с 9.00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 гривны за доллар США ввиду фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам», – передает РИА «Новости» сообщение регулятора.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил американского президента Джо Байдена в намеренном обесценивании доллара, когда власти намеренно разогнали инфляцию в стране, чтобы избежать дефолта.

Рынки,Джозеф Байден,
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