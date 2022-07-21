Нацбанк Украины девальвировал гривну

«Национальный банк Украины с 9.00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 гривны за доллар США ввиду фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам», – передает РИА «Новости» сообщение регулятора.