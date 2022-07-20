Назван оставшийся у России способ повлиять на курс валют

Способы Центрального Банка России и Минфина повлиять на курсы валют и сдержать укрепление рубля практически исчерпаны, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. По его словам, сейчас осталась возможность снять все ограничения на оборот валюты, но это может никак не сказаться на курсе. Об этом экономист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

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Курс доллара на торгах 19 июля опустился ниже 55 рублей, что стало антирекордом с 4 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение происходит несмотря на попытки российских профильных ведомств сдержать укрепление рубля.

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«Происходящее не является свидетельством ошибки ни нашего ЦБ, ни Минфина, — считает Самиев. — Идет очень большое давление на курс с точки зрения внешнеторгового баланса: импорт не восстанавливается, подвижки в этом отношении минимальны, а экспортные поступления при этом достаточно существенны. Кроме того, отсутствует возможность прямых интервенций. Реализуемы только косвенные схемы, но они давали краткосрочный эффект».

Аналитик объяснил, что для восстановления курса необходимы баланс спроса и предложения валюты. Небольшое укрепление доллара уже наблюдалось, но оказалось краткосрочным, спровоцированным, видимо, либо ожиданиями масштабных интервенций различных ведомств, либо активной позицией некоторых участников рынка, которые могли закупать валюту.

«В любом случае, ситуация с внешней торговлей так и не поменялась, потому перелома ждать не стоит. ЦБ пытался предпринимать меры по стабилизации курса, снижал лимиты на переводы за рубеж, ограничения. Все это было сделано для того, чтобы сбить сверхпредложение, но роли это не сыграло», — отметил аналитик.

По его словам, ЦБ может повлиять на курс только двумя способами: закупить валюту самостоятельно, либо снять ограничения. Но ограничения уже практически сняты, а закупить валюту в необходимых объемах невозможно в рамках текущей геополитической ситуации.