Нефть подешевела на оценках по росту запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются после прогноза Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.49 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,46%, до 106,86 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,68%, до 100,06 доллара, передает РИА «Новости».

Сдерживает котировки статистика API о росте запасов нефти в США. По данным института, запасы в стране за неделю по 15 июля выросли на 1,9 млн баррелей.

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут повышение запасов на 1,4 млн баррелей.