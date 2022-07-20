Россиянам захотели ужесточить доступ к иностранным акциям

Банк России выступает с предложением временно запретить неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами. Так, к ним будет доступ только у квалифицированных инвесторов, сообщает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, передает РИА Новости.
«Мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличения позиций по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора и смотреть, как развивается ситуация», - подчеркнул он.
Регулятор накануне презентовал свою концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов. Идеи будут обсуждать с законодателями, участниками рынка и правительством.
«Первый шаг в ряду новых мер – рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», - указано в сообщении.
Кроме того, Центробанк выступает за пересмотр максимального размера плеча, доступного неквалифицированным инвесторам, введение обязательного уведомления о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств.