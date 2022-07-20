Россиянам захотели ужесточить доступ к иностранным акциям

«Первый шаг в ряду новых мер – рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», - указано в сообщении.