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1 час назад

В США заявили о сокращении запасов нефти

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

В Соединенных Штатах запасы нефти сократились за неделю на 445 тыс. баррелей, сообщило американское министерство энергетики.

В США заявили о сокращении запасов нефти
Фото: ReutersReuters

На 15 июля запасы составляли 426,609 млн баррелей, сообщили в Минэнерго США, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Аналитики ожидали увеличения запасов на 2 млн баррелей, запасов бензина – на 1 млн баррелей, дистиллятов – на 1,6 млн баррелей.

Сентябрьский фьючерс Brent к 17.36 мск среды на лондонской бирже ICE дешевел на 1,29%, до 105,9 долларов за баррель. Стоимость нефти WTI уменьшалась на 1,71%, до 99,03 доллара за баррель.

Утром в среду мировые цены на нефть опускались после прогноза Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в США.

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