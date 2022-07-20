В США заявили о сокращении запасов нефти

В Соединенных Штатах запасы нефти сократились за неделю на 445 тыс. баррелей, сообщило американское министерство энергетики.

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На 15 июля запасы составляли 426,609 млн баррелей, сообщили в Минэнерго США, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Аналитики ожидали увеличения запасов на 2 млн баррелей, запасов бензина – на 1 млн баррелей, дистиллятов – на 1,6 млн баррелей.

Сентябрьский фьючерс Brent к 17.36 мск среды на лондонской бирже ICE дешевел на 1,29%, до 105,9 долларов за баррель. Стоимость нефти WTI уменьшалась на 1,71%, до 99,03 доллара за баррель.