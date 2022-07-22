Бензин Аи-92 подорожал за неделю на бирже почти на 11%

Биржевая цена на бензин марки "Регуляр-92" в европейской части России за торговую неделю с 18 по 22 июля выросла почти на 11%, а на бензин марки "Премиум-95" - на 10%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Цена бензина Аи-92 увеличилась на 10,9%, до 42,717 тыс. рублей за тонну, его стоимость поднялась выше 42 тыс. рублей за тонну впервые с 8 апреля. Бензин Аи-95 подорожал на 10%, до 48,656 тыс. рублей за тонну, этот вид топлива торгуется выше 48 тыс. рублей за тонну впервые с 5 апреля.

Стоимость летнего дизеля увеличилась за неделю на 1,7%, до 56,468 тыс. рублей за тонну, при этом на торгах в пятницу его цена немного снизилась - на 0,1%. Топочный мазут вырос в цене на 1,8%, до 17,496 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали с 18 по 22 июля на 3,1%, до 9,2 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, цена этого вида топлива выросла практически на треть - на 32%, до 7,34 тыс. рублей за тонну.