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1 час назад

Бензин Аи-92 подорожал за неделю на бирже почти на 11%

ТАССиещё 3

Биржевая цена на бензин марки "Регуляр-92" в европейской части России за торговую неделю с 18 по 22 июля выросла почти на 11%, а на бензин марки "Премиум-95" - на 10%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин Аи-92 подорожал за неделю на бирже почти на 11%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цена бензина Аи-92 увеличилась на 10,9%, до 42,717 тыс. рублей за тонну, его стоимость поднялась выше 42 тыс. рублей за тонну впервые с 8 апреля. Бензин Аи-95 подорожал на 10%, до 48,656 тыс. рублей за тонну, этот вид топлива торгуется выше 48 тыс. рублей за тонну впервые с 5 апреля.

Стоимость летнего дизеля увеличилась за неделю на 1,7%, до 56,468 тыс. рублей за тонну, при этом на торгах в пятницу его цена немного снизилась - на 0,1%. Топочный мазут вырос в цене на 1,8%, до 17,496 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали с 18 по 22 июля на 3,1%, до 9,2 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, цена этого вида топлива выросла практически на треть - на 32%, до 7,34 тыс. рублей за тонну.

Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 1,4% и достигла к закрытию торгов в пятницу уровня 68,898 тыс. рублей за тонну, что является историческим максимумом. Предыдущий рекорд стоимости этого вида топлива был зафиксирован также на этой неделе, 20 июля (68,882 тыс. рублей за тонну).

Рынки,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
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