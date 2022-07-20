Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Стали известны сроки подписания меморандума по вопросу поставок зерна

Елена Прошина

Глава Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что меморандум по поводу поставок зерна может быть подписан уже на этой неделе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Стали известны сроки подписания меморандума по вопросу поставок зерна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в ближайшее время в Стамбуле состоится встреча российской и украинской делегации. В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что вопрос экспорта украинского зерна через Черное море уже несколько раз поднимался на высшем уровне.

«В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст», – рассказал глава Турции.

Реджеп Эрдоган так же пояснил, что управлять экспортом зерна будет координационный центр в Стамбуле в присутствии представителей России, ООН и Украины. Он пообещал приложить все усилия к скорейшему разрешению этого вопроса.

Напомним, что ранее глава Турции обсуждал с Владимиром Путиным возможное сотрудничество по борьбе с лесными пожарами.

Рынки,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители