Стали известны сроки подписания меморандума по вопросу поставок зерна

Глава Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что меморандум по поводу поставок зерна может быть подписан уже на этой неделе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в ближайшее время в Стамбуле состоится встреча российской и украинской делегации. В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что вопрос экспорта украинского зерна через Черное море уже несколько раз поднимался на высшем уровне.

«В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст», – рассказал глава Турции.

Реджеп Эрдоган так же пояснил, что управлять экспортом зерна будет координационный центр в Стамбуле в присутствии представителей России, ООН и Украины. Он пообещал приложить все усилия к скорейшему разрешению этого вопроса.