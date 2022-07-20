В России могут отменить валютные ограничения

Связано это с тем, что иностранная валюта теряет свою привлекательность в глазах российских банков. По словам эксперта, чтобы сократить отток валюты за рубеж и ослабить давление на рубль, руководства банков вводят для своих клиентов новые комиссии и ограничения. При этом реальное использование долларов и евро в России критически снизилось – чаще всего иностранную валюту сегодня используют только те, кто готовится покинуть страну.