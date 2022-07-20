В России могут отменить валютные ограничения

В преддверии грядущего совета директоров ЦБ вновь зашёл разговор за отмену валютных ограничений для физлиц. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Связано это с тем, что иностранная валюта теряет свою привлекательность в глазах российских банков. По словам эксперта, чтобы сократить отток валюты за рубеж и ослабить давление на рубль, руководства банков вводят для своих клиентов новые комиссии и ограничения. При этом реальное использование долларов и евро в России критически снизилось – чаще всего иностранную валюту сегодня используют только те, кто готовится покинуть страну.
Как отмечает «Московский комсомолец», введенные ранее рестрикции не только утратили свой первичный смысл, но и вовсе стали «откровенно контрпродуктивными». Как мнению эксперта, в связи с этим самым логичным решением будет отменить все валютные ограничения.
Напомним, что ранее Центральный банк России представил свой прогноз по курсу рубля, инфляции и ВВП России на ближайшие несколько лет.