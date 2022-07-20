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1 час назад

В России назвали бессмысленным экспорт металлургической продукции

News.ru

Экспорт металлургической продукции из России является «почти бессмысленным», считает главный владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Таким мнением он поделился на ежегодном собрании Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области, передает РИА Новости. По словам Лисина, проблема с логистикой, закрытие западных рынков и профицит стали на азиатском направлении поставили российских металлургов в очень тяжелое положение.

В России назвали бессмысленным экспорт металлургической продукции
Фото: polymetalinternational.compolymetalinternational.com

Глава НЛМК также отметил, что на внутреннем рынке просматривается снижение активности и рентабельности ведения бизнеса.

На всю металлургическую отрасль России мы имели около 40% экспорта. Часть экспорта накрылась для нас, существующие азиатские направления, в частности Китай, довольно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. В том числе в Китае существует профицит стального производства, поэтому мы поставляем им продукцию на уровне себестоимости, — пояснил Лисин.

Новолипецкий металлургический комбинат — крупнейший сталелитейный комбинат в стране и один из крупнейших в мире.

Ранее стало известно, что сталь и стальной прокат в России подешевели на 40% с января. Это произошло в связи со снижением спроса на металл, а также на фоне укрепления рубля к доллару.

Представитель ПАО «Северсталь» отметил, что экспорт при нынешнем курсе рубля малорентабелен, а на внутреннем рынке, согласно его прогнозу, ожидается падение загрузки на 10%. Поэтому ситуацию с заказами можно охарактеризовать как крайне напряженную.

Рынки,Владимир Лисин,ПАО "НЛМК",Северсталь,
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