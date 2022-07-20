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1 час назад

На Украине определили порты для вывоза зерна из страны

Елена Прошина

Экспорт зерна с территории Украины на мировые рынки организуют через три порта — «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Об этом в интервью изданию «Общественное» заявил член делегации от страны Рустем Умеров, передает ТАСС.

На Украине определили порты для вывоза зерна из страны
Фото: РамблерРамблер

Он также выразил надежду, что в будущем количество портов может быть расширенно, но только при соблюдении всех рекомендаций морских и вооруженных сил. По словам Умерова, уже утвержденные маршруты для судов разработаны «вместе с военными», контролировать соблюдение правил безопасности перевозок предстоит мониторинговой группе, которая находится в Стамбуле, под эгидой ООН.

Умеров подчеркнул, что российские корабли ни при каких обстоятельствах допускаться в акватории Украины не будут, поскольку Киев «им не доверяет».

Напомним, что из-за ситуации на Украине и введенных на этом фоне санкций против России мир оказался на пороге угрозы продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны обвиняли в его возникновении РФ, указывая, что именно Москва препятствует поставкам украинского зерна на мировые рынки.

В Кремле данные обвинения отвергали, отмечая, что это киевские власти противодействуют экспорту продукции. В частности, в России указывали на поджог зерна в Мариупольском порту ВСУ и минировании ими акватории Черного моря.

В результате к разрешению «зернового вопроса» присоединились Турция и ООН. В начале июня их представителям совместно с Россией и Украиной удалось составить «дорожную карту», целью которой было обеспечить работу безопасного коридора по выводу судов с зерном из украинских портов. Сразу за этим в Стамбуле прошли первые обсуждения данного вопроса. Последняя встреча делегаций Турции, ООН, России и Украины состоялась 13 июля. В организации ее назвали «позитивной».

Рынки,Рустем Умеров,ООН,
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