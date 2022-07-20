Минсельхоз заявил о планах включить в список сельхозпродукции иван-чай

В Минсельхозе поддержали инициативу включения иван-чая в список сельхозпродукции. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале министерства.

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Отмечается, что специалисты Минсельхоза уже начали прорабатывать данный вопрос. В министерстве рассчитывают, что включение иван-чая в список сельхозпродукции откроет его производителям доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы в России.

Также в Минсельхозе отметили, что напиток из кипрея узколистного готовится в РФ с давних времен и является очень полезным, он отлично тонизирует без кофеина и утоляет жажду. В ведомстве уверены, что в будущем иван-чай сможет «подвинуть обычный чай и кофе на полках магазинов». В связи с этим в Минсельхозе пообещали подумать и над другими мерами поддержки производителей напитка.