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1 час назад

Минсельхоз заявил о планах включить в список сельхозпродукции иван-чай

Елена Прошина

В Минсельхозе поддержали инициативу включения иван-чая в список сельхозпродукции. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале министерства.

Минсельхоз заявил о планах включить в список сельхозпродукции иван-чай
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что специалисты Минсельхоза уже начали прорабатывать данный вопрос. В министерстве рассчитывают, что включение иван-чая в список сельхозпродукции откроет его производителям доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы в России.

Также в Минсельхозе отметили, что напиток из кипрея узколистного готовится в РФ с давних времен и является очень полезным, он отлично тонизирует без кофеина и утоляет жажду. В ведомстве уверены, что в будущем иван-чай сможет «подвинуть обычный чай и кофе на полках магазинов». В связи с этим в Минсельхозе пообещали подумать и над другими мерами поддержки производителей напитка.

Ранее на форуме «Сильные идеи для нового времени» председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов обратил внимание президента РФ Владимира Путина на высокий потенциал развития производства данного растения в России и попросил о поддержке отрасли. В частности, он призвал включить иван-чай в список сельхозпродукции. Путин пообещал направить это предложение Минсельхозу, а также подчеркнул, что напиток из растения является полезней кока-колы, в которой «одна химия».

Рынки,Владимир Путин,
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