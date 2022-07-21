Аналитик назвал новую отметку, к которой стремится рубль

В настоящее время пара доллар-рубль пикирует, преодолев 20 июля важный уровень поддержки на отметке 56,1 рубля, сообщает «Прайм».

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Укрепление российской национальной валюты вызвано, прежде всего, приближающимися налоговыми выплатами на предстоящей неделе, а также восстановлением нефтяных котировок на фоне локального роста аппетита к риску у инвесторов из-за неплохих отчетностей крупных банков США.

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников считает, что укрепление рубля сохранится как минимум до середины следующей недели.

«Так куда же стремится рубль? Основываясь на волатильности валютной пары доллар-рубль, а также ее технической картине, аналитик считает, что укрепление национальной валюты может вполне дойти до 53 рублей», — сообщил эксперт.

«При этом, не исключено, что локально курс доллара может опуститься и ниже, однако мы полагаем, что ниже идет критический уровень для бюджета РФ, и, скорее всего, будут предприняты незамедлительные действия со стороны правительства», — сообщил Жильников.