Эксперт назвал сроки падения рубля

Эксперт по инвестициям УК «Арикапитал» Сергей Суверов предупредил, что заметное ослабление рубля возможно осенью, когда вырастут объемы параллельного импорта. Об этом сообщает «Прайм».

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Суверов назвал одной из причин сильного рубля положительный торговый баланс. Изменения в торговом балансе (к примеру, из-за роста импорта) при таком же экспорте будут влиять на курс российской валюты, объяснил эксперт.

Он добавил, что сейчас власти активно пытаются организовать параллельный импорт товаров из стран, которые не вводили санкции против РФ. По его мнению, поставить на поток эти поставки удастся к осени - сначала придется решить проблемы с логистикой.

Когда параллельный импорт заработает в полную силу, рубль начнет слабеть.

По прогнозу Суверова, к концу года доллар вырастет до 70 рублей.

На торгах Московской биржи 19 июля доллар падал до 56,155 рубля (минус 18,5 копейки). Евро терял почти 30 копеек и стоил 56,855 рубля.