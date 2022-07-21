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1 час назад

Источник рассказал о скидках на российскую нефть

Мария Иванова

Российская нефть Urals из-за санкционного давления и возникших сложностей с логистикой весь июль продается со скидкой в 32—35 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

Раскрыт размер дисконта на российскую нефть
Фото: unsplash.comunsplash.com

По данным источника издания, нефть Urals весь последний месяц реализуется по сниженной цене и к 19 июля ее стоимость держалась на уровне 79—82 доллара.

«Дисконт одинаковый весь июль», - пояснил он.

В свою очередь в российском Минфине привели данные о том, что с 15 июня по 14 июля в среднем нефть Urals реализовывалась по 84,4 доллара за баррель, падение цены за месяц составило на 3,5%.

При этом в июне вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что ожидается рост цен на российскую нефть после того, как будут урегулированы логистические сложности и выстроены новые цепочки поставок. А в Министерстве экономического развития рассчитывают, что среднегодовая цена российской нефти составит 80,1 доллара за баррель, но в дальнейшем, к 2025 году, она упадет до 61,2 доллара.

Ранее российские официальные лица на фоне высказываний лидеров стран G7 об искусственном регулировании цен на нефтяном рынке заявили, что Москва может принять ответные меры.

По словам вице-премьера Александра Новака, если западные страны решат установить невыгодный для России «потолок цен», которые не будут покрывать расходы на добычу и транспортировку нефти, то российская сторона просто прекратит поставлять «черное золото» на мировые рынки.

Рынки,Александр Новак,Минэкономразвития,
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