Цены на газ в Европе упали на фоне запуска «Севпотока»

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже снижалась на 6,5% на фоне возобновления поставок по "Северному потоку" после окончания техобслуживания. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $1 532 за 1 тыс. куб. м, или €145 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Поставки газа по газопроводу "Северный поток" возобновились в 07:00 мск 21 июля после окончания техобслуживания на газопроводе. Согласно данным Nord Stream AG, прокачка уже вышла на заявленные 40% от максимума.

С середины июня "Северный поток" задействован лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовых турбин Siemens после ремонта из-за санкций Канады против РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если России не вернут турбину для "Северного потока", по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн куб. м газа в сутки вместо нынешних 60 млн куб. м. Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы "должна быть отправлена еще одна машина".