Цены на газ в Европе упали на фоне запуска «Севпотока»

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже снижалась на 6,5% на фоне возобновления поставок по "Северному потоку" после окончания техобслуживания. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $1 532 за 1 тыс. куб. м, или €145 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Поставки газа по газопроводу "Северный поток" возобновились в 07:00 мск 21 июля после окончания техобслуживания на газопроводе. Согласно данным Nord Stream AG, прокачка уже вышла на заявленные 40% от максимума.
С середины июня "Северный поток" задействован лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовых турбин Siemens после ремонта из-за санкций Канады против РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если России не вернут турбину для "Северного потока", по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн куб. м газа в сутки вместо нынешних 60 млн куб. м. Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы "должна быть отправлена еще одна машина".
Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ все-таки решила вернуть отремонтированную турбину Siemens. Еврокомиссия заявляла, что возврат Канадой турбины для "Северного потока" не нарушает санкций ЕС против России, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа. При этом "Газпром" так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направил новый запрос немецкой компании. В российском холдинге обратили внимание, что возврат турбины в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей влияют на безопасную эксплуатацию "Северного потока".