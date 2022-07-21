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1 час назад

Доллар  на старте торгов опустился ниже 55 рублей

Лера Букина

В четверг утром рубль демонстрирует укрепление к основным иностранным валютам. Так, курс американской валюты расчетами «завтра» на 10:07 мск падал на 18 копеек — до 54,84 рубля, евро — на 39 копеек, до 55,94 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Мировая стоимость нефти снижается примерно на 1%.

Накануне вечером американская валюта опустилась до 55,03 рубля. Евро достиг отметки в 56,31 рубля.

Эксперт назвал сроки падения рубля

Напомним, что 12 июля курсы доллара и евро сравнялись на Московской бирже на отметке 59,3 рубля, и в один момент «американец» был дороже «европейца». Такая картина наблюдалась впервые за 20 лет.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил ранее «Известиям», что укрепляют российский рубль такие факторы, как приближение пика налоговых платежей экспортеров и намерения ЕС ослабить санкционное давление на ряд российских банков. Вместе с тем эксперт допустил возвращение доллара к отметке выше 60 рублей в дальнейшем.

Рынки,Дмитрий Бабин,Московская биржа,ЕС,
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