В четверг утром рубль демонстрирует укрепление к основным иностранным валютам. Так, курс американской валюты расчетами «завтра» на 10:07 мск падал на 18 копеек — до 54,84 рубля, евро — на 39 копеек, до 55,94 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Мировая стоимость нефти снижается примерно на 1%.

Накануне вечером американская валюта опустилась до 55,03 рубля. Евро достиг отметки в 56,31 рубля.

Напомним, что 12 июля курсы доллара и евро сравнялись на Московской бирже на отметке 59,3 рубля, и в один момент «американец» был дороже «европейца». Такая картина наблюдалась впервые за 20 лет.