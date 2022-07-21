Минфин запланировал осенью вернуться на долговой рынок

Минфин планирует с сентября вернуться на долговой рынок с размещением облигаций федерального займа (ОФЗ). Последний раз Минфин делал заимствования 9 февраля 2022 года, после чего два аукциона, запланированных на 16 и 22 февраля, отменили. Размещения должны состояться не позднее октября, после того как появится проект бюджета на 2023 год. Точный объём заимствований пока неизвестен.

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Размещение ОФЗ на рынке — это заимствование денег для бюджета внутри страны. На 1 июля 2022 года общий объём внутреннего долга составил 16 трлн рублей. В июне 2022 года министр финансов Антон Силуанов рассказал, что обслуживание госдолга обходится бюджету в 1,4 трлн рублей.

Источник, близкий к правительству, рассказал «Ведомостям», что в третьем квартале планируется разместить ОФЗ после согласования проекта бюджета на 2023 год. Другой собеседник рассказал изданию, что Минфин продолжит заимствования после того, как «рынок увидит бюджетные проектировки». Оба отметили, что пока объём заимствований неизвестен, основная задача — протестировать рынок.

«Сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом — размещения», — сказал источник «Ведомостей».

Также один из собеседников рассказал, что идёт речь «про постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заимствований с 2023 года». Он добавил, что инвесторам нужно время для адаптации к возобновлению аукционов по торговле ОФЗ.