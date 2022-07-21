Названа цена на российскую нефть в Европе

Стоимость российского сорта нефти Urals при продаже в Европе в последнее время находится на уровне 80 долларов за баррель, что на 32-35 доллара ниже, чем цена на эталонный сорт Brent. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РИА Новости.

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Ранее в Минфине указывали, что в период с 15 июня по 14 июля средняя цена Urals составила 84,4 доллара за баррель, что ниже на 3,5 процента, чем в предыдущий период. Однако цифры, названные собеседником агентства, несколько отличаются. По его словам, весь июль стоимость держится на уровне 79-82 долларов и не меняется.

По оценкам Минэкономразвития, по итогам года средняя цена на сорт Urals составит 80,1 доллара, а к 2025 году она опустится до 61,2 доллара. При этом вице-премьер Александр Новак уверял, что дисконт на российскую нефть будет временным явлением.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Вашингтон планирует ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю текущего года. В эти сроки начнет действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с сырьем из России.