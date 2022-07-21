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1 час назад

ЕС снял запрет на поставки России товаров для авиационной отрасли

Мария Иванова

Европейский союз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В Совете подчеркнули, что наряду с принятием новых санкций против России из-за украинского кризиса, ЕС «вносит ряд разъяснений».

«Например, техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации, а запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями будет несколько ослаблен», - говорится в заявлении.

Также Евросоюз, «во избежание любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире», принял решение, что санкции не будут касаться экспорта ряда товаров, в том числе сельскохозяйственной продукцией и нефти в третьи страны.

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Также в заявлении отмечается, что санкции не направлены на торговлю пшеницей и удобрениями между третьими странами и Россией.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ страны ЕС утвердили уже семь пакетов антироссийских санкций, запретив, в том числе и продажу, передачу, поставки или экспорт самолетов и любых компонентов в Россию.

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, предусматривающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности.

Рынки,Владимир Путин,Совет Европы,ЕС,
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