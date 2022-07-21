Попытку Венгрии докупить газ объяснили желанием Европы схитрить

Аналитик Демидов объяснил попытку Венгрии докупить газ желанием Европы схитрить
Попытка Венгрии докупить газ объясняется желанием Европы схитрить, рассказал в беседе с NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Газпром Инвест Владимир Демидов. По его мнению, ЕС таким образом «закинул удочку» России.
Аналитик обратил внимание, что накануне замглавы МИД Венгрии Леванте Мадяр заявил, что Будапешт готов пропускать через свою территорию помощь, направляемую Украине, в том числе и военную. По мнению Демидова, после такого заявления визит главы дипведомства Венгрии Петера Сийярто и его просьба увеличить объемы поставок газа на 700 миллионов кубов являются «как минимум, странными».
Для Венгрии с ее совокупным потреблением в 10 миллиардов кубов в год, это сущие крохи. Тем более по квотам ЕС Венгрия будет болтаться в самом низу с, как говориться, аутсайдерами. Это в данном случае дает нам понимание, что со стороны Европы была закинута удочка, мол сейчас попробуем пробить 700 кубов, а дальше посмотрим, опираясь на данные по первой сделки, — заявил Демидов.
Ранее днем глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с венгерским коллегой Сийярто заявил о желании Будапешта приобрести дополнительные объемы газа у Москвы. Политик пообещал в кратчайшие сроки передать просьбу уполномоченным структурам.