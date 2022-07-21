Попытку Венгрии докупить газ объяснили желанием Европы схитрить

Для Венгрии с ее совокупным потреблением в 10 миллиардов кубов в год, это сущие крохи. Тем более по квотам ЕС Венгрия будет болтаться в самом низу с, как говориться, аутсайдерами. Это в данном случае дает нам понимание, что со стороны Европы была закинута удочка, мол сейчас попробуем пробить 700 кубов, а дальше посмотрим, опираясь на данные по первой сделки, — заявил Демидов.