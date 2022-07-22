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41 минуту назад

Рубль усилил падение перед решением ЦБ по ставке

Никита Бородкин

Рубль усилил свое падение перед очередным решением Центробанка РФ по ставке. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара расчетами на «завтра» вырос до 57,82 рублей, а евро – до 58 рублей.

Рубль усилил падение перед решением ЦБ по ставке
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСССергей Мальгавко/ТАСС

Ожидается, что в 13:30 мск Центробанк объявит о снижении ключевой ставки как минимум на 0,5 процентного пункта до 9% годовых.

Напомним, что после рекордного повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля ЦБ трижды подряд снижал ставку, в результате установив ее на уровне 11%. На последнем заседании регулятор сократил ставку до 9,5%.

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По мнению экспертов, основными факторами в пользу снижения считают замедляющуюся инфляцию и необходимость восстановления рынка кредитования. По предсказаниям аналитиков, ЦБ будет действовать осторожно, смягчая ставку в пределах 100 базисых пунктов.

Рынки,Владимир Путин,Банк России,Московская биржа,
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