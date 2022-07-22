Рубль усилил падение перед решением ЦБ по ставке

Рубль усилил свое падение перед очередным решением Центробанка РФ по ставке. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара расчетами на «завтра» вырос до 57,82 рублей, а евро – до 58 рублей.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Сергей Мальгавко/ТАСС

Ожидается, что в 13:30 мск Центробанк объявит о снижении ключевой ставки как минимум на 0,5 процентного пункта до 9% годовых.

Напомним, что после рекордного повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля ЦБ трижды подряд снижал ставку, в результате установив ее на уровне 11%. На последнем заседании регулятор сократил ставку до 9,5%.