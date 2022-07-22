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2 часа назад

Цены на пшеницу в Чикаго начали падать после заключения «продуктовой сделки»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Стоимость пшеницы на Чикагской бирже ускорила падение до 5% после подписания в Стамбуле многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, свидетельствуют данные торгов.

Цены на пшеницу в Чикаго начали падать после заключения «продуктовой сделки»
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 18.55 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 5,07%, до 7,65 доллара за бушель. Некоторое время цены на пшеницу демонстрировали снижение на 3–4%, а минутами ранее ускорили его. Показатель находится на минимуме с февраля, передает РИА «Новости».

В пятницу Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.

Позже министр обороны Сергей Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле документов по «продуктовой сделке».

Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.

Напомним, что в пятницу Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.

15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.

Рынки,Игорь Конашенков,Сергей Шойгу,Минобороны России,ООН,
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