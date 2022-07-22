Цены на пшеницу в Чикаго начали падать после заключения «продуктовой сделки»

Стоимость пшеницы на Чикагской бирже ускорила падение до 5% после подписания в Стамбуле многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 18.55 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 5,07%, до 7,65 доллара за бушель. Некоторое время цены на пшеницу демонстрировали снижение на 3–4%, а минутами ранее ускорили его. Показатель находится на минимуме с февраля, передает РИА «Новости».

В пятницу Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.

Позже министр обороны Сергей Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле документов по «продуктовой сделке».

Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.

Напомним, что в пятницу Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.