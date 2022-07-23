Юань обогнал евро по объемам торгов на Мосбирже

Китайский юань обогнал евро по объемам торгов с поставкой "завтра" на Мосбирже, и оказался на втором месте после доллара, сообщает "Коммерсантъ".

Фото: Depositphotos Depositphotos

Объем торгов китайской валюты tomorrow составил 52,8 миллиарда рублей, а евро - чуть больше 41 миллиарда. Отмечается, что подобная ситуация наблюдается второй день подряд. В статье говорится, что интерес к юаню возрос за счет ужесточения антироссийских санкций и ожидания нового бюджетного правила.

Также наблюдается тенденция, по которой клиенты банков отказываются от валют недружественных стран, в первую очередь от доллара и евро. Ранее в Сбере сообщили, что корпоративные клиенты, работающие с юанями в рамках международных торговых отношений, получили возможность совершать сделки конверсии в привязке к официальному курсу Центробанка.