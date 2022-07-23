Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
2 часа назад

"Ъ": юань обогнал евро по объемам торгов на Мосбирже

Газета.Ru

Китайский юань обогнал евро по объемам торгов с поставкой "завтра" на Мосбирже, и оказался на втором месте после доллара, сообщает "Коммерсантъ".

Юань обогнал евро по объемам торгов на Мосбирже
Фото: DepositphotosDepositphotos

Объем торгов китайской валюты tomorrow составил 52,8 миллиарда рублей, а евро - чуть больше 41 миллиарда. Отмечается, что подобная ситуация наблюдается второй день подряд. В статье говорится, что интерес к юаню возрос за счет ужесточения антироссийских санкций и ожидания нового бюджетного правила.

Также наблюдается тенденция, по которой клиенты банков отказываются от валют недружественных стран, в первую очередь от доллара и евро. Ранее в Сбере сообщили, что корпоративные клиенты, работающие с юанями в рамках международных торговых отношений, получили возможность совершать сделки конверсии в привязке к официальному курсу Центробанка.

В компании отметили, что это позволит решить сразу несколько задач.

Рынки,Коммерсант,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители