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52 минуты назад

Bloomberg: Ирак помогает Европе отказаться от нефти из РФ

Ura.Ru

Саудовская Аравия и Ирак помогают Европе отправкой сырой нефти для отказа от российского топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, более 1 миллиона баррелей нефти в день доставлялось в Европу с Ближнего Востока в первые три недели июля по трубопроводу, который пересекает Египет. Объемы перекачиваемой нефти выросли примерно с 800 тысяч баррелей в день месяцем ранее до самого высокого уровня с момента кратковременного всплеска во время общедоступной добычи в апреле 2020 года», — передает Bloomberg.

Издание отмечает, что преобладают поставки из Саудовской Аравии, но Ирак тоже наращивает их. В первые три недели июля коло 1,2 миллиона баррелей в день отправлялось из Персидского залива, в основном из Ирака. Благодаря этому общий поток с Ближнего Востока в Европу может увеличиться до 2,2 миллионов баррелей в день. Этот показатель на 90% превысит уровень поставок в январе.

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Страны Евросоюза ввели санкции против России, которые предполагают частичный запрет на поставки нефти. Причиной стала спецоперация РФ на Украине, которая началась в конце февраля. Также Евросоюз впервые решил провести зиму без газа из России, сообщает RT. ЕС может пересмотреть некоторые ограничения к началу отопительного сезона, цитирует «Национальная служба новостей» директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.

Рынки,Сергей Пикин,ЕС,
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