«Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, более 1 миллиона баррелей нефти в день доставлялось в Европу с Ближнего Востока в первые три недели июля по трубопроводу, который пересекает Египет. Объемы перекачиваемой нефти выросли примерно с 800 тысяч баррелей в день месяцем ранее до самого высокого уровня с момента кратковременного всплеска во время общедоступной добычи в апреле 2020 года», — передает Bloomberg.

Издание отмечает, что преобладают поставки из Саудовской Аравии, но Ирак тоже наращивает их. В первые три недели июля коло 1,2 миллиона баррелей в день отправлялось из Персидского залива, в основном из Ирака. Благодаря этому общий поток с Ближнего Востока в Европу может увеличиться до 2,2 миллионов баррелей в день. Этот показатель на 90% превысит уровень поставок в январе.