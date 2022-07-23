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45 минут назад

В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года

Елена Прошина

Банк России может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова.

В Совфеде предрекли сроки возврата к прежнему курсу рубля
Фото: ТАССТАСС

По его словам, вслед за этим может произойти возврат к прежнему курсу рубля около 70-80 рублей за евро.

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов», — сказал зампред.

Отмечается, что в итоге самым вырастет доступность кредитов не только для граждан, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств.

«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — отметил парламентарий.

Одновременно со снижением ключевой ставки будет снижаться и курс рубля.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы, наконец, стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — подчеркнул Абрамов.

Рынки,Иван Абрамов,Банк России,Совет Федерации,
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