В Совфеде предрекли сроки возврата к прежнему курсу рубля

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы, наконец, стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — подчеркнул Абрамов.