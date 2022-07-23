В Совфеде предрекли сроки возврата к прежнему курсу рубля

Банк России может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова.
По его словам, вслед за этим может произойти возврат к прежнему курсу рубля около 70-80 рублей за евро.
«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов», — сказал зампред.
Отмечается, что в итоге самым вырастет доступность кредитов не только для граждан, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств.
«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — отметил парламентарий.
Одновременно со снижением ключевой ставки будет снижаться и курс рубля.
«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы, наконец, стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — подчеркнул Абрамов.