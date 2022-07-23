В Совфеде назвали сроки возврата к прежнему курсу рубля

Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года. После этого рубль вернется к прежнему курсу - 70-80 за евро. Так считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, передает РИА Новости.

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года, докризисного уровня в пять процентов», — сказал Абрамов.

По его словам, это приведет к тому, что вырастет доступность кредитов не только для населения и промышленности, что поспособствует развитию отечественных производств.

Одновременно со снижением ключевой ставки, ожидает Абрамов, будет снижаться и курс рубля. Он отметил, что сейчас рубль настолько укреплен, что «заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая». Это чревато экономической зависимостью и ростом безработицы.