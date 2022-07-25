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1 час назад

Нефть подешевела на сохранении глобальной экономической неопределенности

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне неопределенности экономического прогноза, свидетельствуют данные торгов.

Нефть подешевела на фоне экономической неопределенности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 7.39 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,75%, до 97,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,74%, до 93,97 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в условиях высокой экономической неопределенности. Мировые центробанки нацелены на сдерживание ускорения инфляции, что может привести к рецессии.

Основательница Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует Bloomberg, полагает, что, несмотря на волатильность, вскоре может возобновиться устойчивое снижение цен на нефть.

Эксперт также добавила, что заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на этой неделе, наверняка послужит «новым напоминанием» о существующих экономических трудностях. Итоги заседания будут опубликованы в среду, по данным CME Group, большинство аналитиков ждут еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Рынки,ФРС,
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