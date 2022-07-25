Нефть подешевела на фоне экономической неопределенности

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне неопределенности экономического прогноза, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.39 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,75%, до 97,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,74%, до 93,97 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в условиях высокой экономической неопределенности. Мировые центробанки нацелены на сдерживание ускорения инфляции, что может привести к рецессии.

Основательница Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует Bloomberg, полагает, что, несмотря на волатильность, вскоре может возобновиться устойчивое снижение цен на нефть.